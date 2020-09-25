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بروتوكولات" جديدة لمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. تعرّف عليها

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بروتوكولات" جديدة لمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. تعرّف عليها بروتوكولات" جديدة لمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. تعرّف عليها

بروتوكولات

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قراراً بلعب مباريات دور المجموعات في مسابقاته حتى شهر يناير 2021، لإكمال أي مباريات مؤجلة بسبب جائحة ، مع اعتبار أي مباراة لا يمكن لعبها بحلول 28 يناير، باعتبارها كخسارة 3-0 للفريق المسؤول عن التأجيل.

وأصدر "اليويفا"، بروتوكوله الخاص بإقامة البطولات وقت جائحة كورونا، فيما يخص بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بتأكيده على وجوب قائمة بها 13 لاعباً بينهم حارس مرمى واحد، أو يتم تأجيل المباراة لظروف الفريق ولعبها قبل 28 يناير، أو يعتبر غير قادر على اللعب، ومهزوماً بنتيجة 3-0 في حال عدم إقامتها قبل هذا التاريخ.الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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