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مشاكل في خوادم "جوجل" تعطل بريد "جيميل" وخدمات أخرى

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مشاكل في خوادم "جوجل" تعطل بريد "جيميل" وخدمات أخرى مشاكل في خوادم "جوجل" تعطل بريد "جيميل" وخدمات أخرى

مشاكل في خوادم

كشفت تقارير صحفية عالمية عن حدوث مشاكل في خوادم "شركة "جوجل" الأمريكية، أحدثت عطلًا في بريد "جيميل" الإلكتروني وخدمات أخرى من الشرطة الأمريكية.

وظهرت تلك المشكلة، وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص في مناطق بالولايات المتحدة، على السواحل الشرقية والغربية الأمريكية ومناطق أخرى في العالم.

وأشار التقرير إلى أن ذلك العطل أثّر بصورة كبيرة على عمل "جيميل" و"مستندات جوجل" و"يوتيوب" و"جوجل كلاود" للتخزين السحابي.

وبالفعل رصد موقع "داون ديتكتور" عطلًا في خدمات جوجل ظهرت في الساعة التاسعة مساء واستمرت لنحو ساعة كاملة تقريبًا.

وقال المتحدث باسم خدمات "جوجل كلاود": "لقد واجهنا انقطاعًا قصيرًا في الخدمة يؤثر على العديد من المنتجات؛ بما في ذلك خدمة جي سيوت، ونتعافى الآن".

لكن ما أثار القلق هو سبب هذا العطل، واحتمالية أن يكون هجومًا إلكترونيًّا، أثّر على حسابات المستخدمين.

وقدم أورس هولزل، نائب الرئيس الأول للبنية التحتية التقنية في جوجل، مزيدًا من التفاصيل في تغريدة تمت إعادة تغريدها حتى من قِبَل الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سونار بيتشاي: "تعطلت مجموعة من الخوادم التي توجه حركة المرور إلى الخلفيات الخلفية للتطبيق، وعانى المستخدمون في هذا التجمع المعين من الانقطاع".

وتابع بقوله: "إذا لم تلاحظ أي انقطاع، فذلك لأنك لم تكن متصلًا بهذه الخوادم المحددة، حتى أولئك الذين واجهوا مشاكل أثناء محاولتهم تسليم واجباتهم المنزلية عبر الإنترنت، أو الوصول إلى رسائلهم أو إنجاز العمل، نعتذر بشدة عن هذا الأمر".شركة جوجل الأمريكية بريد جيميل الإلكتروني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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