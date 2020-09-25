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باكستان تسجل 798 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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باكستان تسجل 798 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية باكستان تسجل 798 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
ليبيا: 17 حالة وفاة و658 إصابة إضافية

باكستان تسجل 798 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 حالات وفاة، و798 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 309015 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6444 حالة وفاة.
كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 294740 حالة، في حين توجد 7831 حالة نشطة.

ليبيا
سجلت ليبيا 658 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 حالة شفاء، و17 حالة وفاة.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 31290 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا، منها 13291 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 17508 حالات، وتم تسجيل إجمالي 491 حالة وفاة.باكستان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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