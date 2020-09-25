أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 29-9-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 29-9-2020 -
مطبخ هالة| أسهل وأسرع طريقة لعمل سندوتشات البرجر البسيط -
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 29-9-2020 -
بيار الشويري: "نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع MBC والنمو المطّرد والثقة المتبادلة على مدى 16 عاماً.. ونعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية -
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزراء طاقة "العشرين" يجتمعون بشأن أنظمة الطاقة المستدامة

Print
وزراء طاقة "العشرين" يجتمعون بشأن أنظمة الطاقة المستدامة وزراء طاقة "العشرين" يجتمعون بشأن أنظمة الطاقة المستدامة
تحت مظلة الاقتصاد الدائري للكربون.. أواخر الشهر الجاري

وزراء طاقة

يعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، اجتماعاً وزارياً تحت مظلة رئاسة المملكة العربية لمجموعة العشرين، في 10-11 صفر 1442هــ الموافق 27-28 سبتمبر 2020، بهدف تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة.

وسيبحث الوزراء تعزيز المضي نحو أنظمة طاقة مستدامة من خلال الدفع بالاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى ذلك سيناقش الوزراء النهوض بمبادرات الحصول الشامل على الطاقة والوصول لوقود الطهي النظيف.

وبعد الاجتماع يعقد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مؤتمراً صحفياً افتراضياً لتسليط الضوء على مخرجات الاجتماع.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.g20.org لأخذ المعلومات حول مجموعة العشرين وجدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.قمة مجموعة العشرين بالرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية

العثيمين يُشيد بيقظة أمن الدولة ويؤكد تضامن "التعاون الإسلامي" مع السعودية

شبكة عيون الإخبارية