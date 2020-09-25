الشرقية.. تسجيل مخالفات تكدس في الأسواق التجارية

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أمانة المنطقة رفعت 7700 طن نفايات خلال جولاتها

سجلت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، ست مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، وسبع مخالفات ضد المنشآت التي خالفت التدابير الصحية.

جاء ذلك عقب القيام بـ490 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و أربع جولات نفذت بصورة مشتركة مع الجهات المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة شددت على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية، خاصة في اليوم الوطني للمملكة، وفقًا لتوجيهات أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، الذي أكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية وزيادة أعداد المراقبين الصحيين في المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، وذلك بحسب الخطة المُعدّة مسبقاً.

وأضاف: شهدت الجولات رفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما تم غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.

ودعا "الصفيان" الجميع للتعاون مع الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة ويمكن التواصل مع مركز البلاغات "940" لمباشرة المنشآت المخالفة على مدار الساعة.

أمانة المنطقة الشرقية