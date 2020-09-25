أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 29-9-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 29-9-2020 -
مطبخ هالة| أسهل وأسرع طريقة لعمل سندوتشات البرجر البسيط -
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 29-9-2020 -
بيار الشويري: "نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع MBC والنمو المطّرد والثقة المتبادلة على مدى 16 عاماً.. ونعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية -
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"واشنطن بوست": نتنياهو يجلب معه حقائب ملابسه المتسخة لغسلها في واشنطن

Print
"واشنطن بوست": نتنياهو يجلب معه حقائب ملابسه المتسخة لغسلها في واشنطن "واشنطن بوست": نتنياهو يجلب معه حقائب ملابسه المتسخة لغسلها في واشنطن
مسؤولون أمريكيون يشتكون من هذا التصرف ويؤكدون: إنه "مقصود"

اشتكى مسؤولون أمريكيون من قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإحضار حقائب مليئة بالملابس المتسخة؛ ليتم غسلها مجانًا في البيت الأبيض في كل مرة يزور الولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين قالت إنهم على اطلاع بالأمر.

وقال المسؤولون إنه على مدار السنوات الماضية، كوّن الزعيم الإسرائيلي سمعة بين الموظفين في دار ضيافة الرئيس الأمريكي؛ لإحضاره شحنة خاصة في رحلاته إلى واشنطن؛ وهي عبارة عن حقائب مليئة بالغسيل المتسخ.

وبحسب المصدر، فإن تلك الملابس يتم غسلها مجانًا وهي ميزة متاحة لجميع الزائرين من القادة الأجانب؛ لكن يتم الاستفادة منها بشكل ضئيل نظرًا للإقامات القصيرة لهم.

وقال مسؤول أمريكي فضّل عدم الكشف عن هويته: إن "نتنياهو وزوجته هما الوحيدان اللذان يحضران حقائب ملابس متسخة لنغسلها لهم".

وأضاف: "بعد عدة زيارات لهم؛ تبين أن الأمر مقصود".

جدير بالذكر أنه في عام 2016، رفع نتنياهو دعوى قضائية ضد مكتبه والمدعي العام الإسرائيلي؛ في محاولة لمنع الكشف عن فواتير غسيل ملابسه بموجب قانون حرية المعلومات في البلاد.

ووقف القاضي آنذاك إلى جانب نتنياهو، وظلت تفاصيل فواتير غسيل الملابس سرية في انتظار استئناف في المحكمة العليا.نتنياهو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ

الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ

"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية

"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

"مدني الباحة" يدعو للحذر من أمطار تستمر إلى الجمعة

"مدني الباحة" يدعو للحذر من أمطار تستمر إلى الجمعة

شبكة عيون الإخبارية