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رسمياً.. إسرائيل على "حافة الهاوية" بسبب تفشي

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رسمياً.. إسرائيل على "حافة الهاوية" بسبب تفشي فيروس كورونا رسمياً.. إسرائيل على "حافة الهاوية" بسبب تفشي
تشديد تدابير الإغلاق للمرة الثانية.. سجلت أعلى معدلات الإصابة في العالم

رسمياً.. إسرائيل على

تستعد إسرائيل لتشديد تدابير الإغلاق للمرة الثانية على مستوى البلاد بسبب تفشي ، وحذّر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو؛ من أن البلاد على "حافة الهاوية".

وتشهد التدابير الجديدة، التي يجب أن يوافق عليها البرلمان، إغلاق مزيدٍ من أماكن العمل، وفرض قيود إضافية على الحركة.

وستستقبل المعابد اليهودية مجموعات صغيرة من المواطنين، الأسبوع المقبل، احتفالا بيوم كيبور (يوم الغفران)، أقدس الأعياد اليهودية، حسب "بي بي سي".

جاءت الخطوة بعد أن تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 ثمانية آلاف حالة، ويعد ذلك واحداً من أعلى معدلات الإصابة في العالم قياساً على عدد السكان.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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