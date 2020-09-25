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طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

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طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة - جازان، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة تتحوّل شمالية شرقية على الجزء الجنوبي ليلاً بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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