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للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

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على حساب إشبيلية الإسباني

للمرة الثانية في تاريخه .. بايرن ميونيخ بطلاً لكأس السوبر الأوروبي

توج بايرن ميونيخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف بعد التمديد حيث انتهى الوقت الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل للفريق البافاري كل من ليون غوريتسكا (34) والإسباني خافي ماريتينز (104) في حين وقّع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف الفريق الأندلسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

وتوج بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ كأس السوبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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