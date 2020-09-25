أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 29-9-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 29-9-2020 -
مطبخ هالة| أسهل وأسرع طريقة لعمل سندوتشات البرجر البسيط -
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 29-9-2020 -
بيار الشويري: "نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع MBC والنمو المطّرد والثقة المتبادلة على مدى 16 عاماً.. ونعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية -
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة
"مجاهد": بلغ إجمالي المصابين 102513 بينهم 92644 متعافياً

مصر تسجل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، عن خروج 801 متعافِ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري

8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

8 الصبح - قراءة في آخر جهود الدولة للتسهيل على المصدرين وزيادة الصادرات المصرية

8 الصبح - قراءة في آخر جهود الدولة للتسهيل على المصدرين وزيادة الصادرات المصرية

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية