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"الشؤون البلدية": أكثر من 300 ألف علم تزين شوارع مناطق المملكة احتفالاً باليوم الوطني الـ90

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منها (57,491) بالرياض و(11,985) بجدة (1500) بالعاصمة المقدسة و16,832 بالمدينة

نفذت الأمانات بالمناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها أعمال تركيب (307,907) أعلام في شوارع المملكة احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني التسعين لتوحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حيث رفرفت الرايات الخضر التي تحمل راية التوحيد في كل أرجاء مدن المملكة من طرق وشوارع رئيسة وأماكن عامة ابتهاجًا بذكرى اليوم الوطني.

ورفعت الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة الأعلام في الطرق الرئيسة والدوارات داخل المدن، وعلى أسطح المباني والمرافق البلدية والميادين والساحات، لما يمثله العَلَم من رمز للبلاد.

كما قامت أمانة منطقة الرياض بتركيب (57,491) علمًا في كل أنحاء العاصمة، وأمانة محافظة جدة (11,985) علمًا، وأمانة العاصمة المقدسة (1500) علم، وأمانة المدينة المنورة (16,832) علمًا وأمانة المنطقة الشرقية (15,400) علم، زيَّنت الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية والميادين، إلى جانب تركيب الإضاءة الخضراء.

وتنافست باقي الأمانات في تركيب الأعلام التي تنشر مظاهر الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني، حيث قامت أمانة منطقة الباحة بتركيب (30000) علم، وأمانة منطقة عسير (28971) علمًا، وأمانة منطقة القصيم (24483)، وأمانة منطقة جازان (24000) ، وأمانة منطقة حائل (22975) ، وأمانة محافظة الطائف (20530) ، وأمانة منطقة تبوك (17500)، وأمانة منطقة الجوف (13000)، أمانة منطقة الحدود الشمالية (9450)، وأمانة منطقة نجران (4857)، وأمانة محافظة حفر الباطن (4700)، وأمانة محافظة الأحساء (4233).

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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