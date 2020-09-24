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فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا"

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فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا" فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ "كورونا"
الفيروس سلب الحياة من 5 مرضى

فلسطين .. إصابة 713 شخصًا جديدًا بـ

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة، في آخر تحديث لبياناتها.

وأوضحت الوزيرة في بيان نقلته "رويترز" أن القدس سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 210 إصابات، وأن هذه حصيلة الإصابات على مدى يومين، تلتها محافظة الخليل بواقع 133 حالة.

وأضافت أن قطاع غزة سجل 95 إصابة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 47830، تعافى منها 35341 وبلغت الوفيات 322. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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