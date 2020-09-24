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سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

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سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية
قال نستحضر في أذهاننا جميعاً ملحمة قادها الملك المؤسس عبدالعزيز

سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن الوحدة الوطنية التي قامت عليها الدولة السعودية هي وحدة للقلوب والتئامها قبل أن تكون وحدةً جغرافية.

وأوضح الأمير سلطان بن سلمان في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـتسعين للمملكة، أن ذكرى هذا اليوم تستحضر في أذهاننا جميعاً ملحمة التوحيد التي قادها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، ليبني مع أبناء المملكة من كل مناطقها نموذجاً فريداً في التاريخ الحديث للتآخي والعمل الجماعي الذي قاد إلى توحيد البلاد وإشراك الجميع في البناء والمكتسبات، ورسخ نهجًا سار عليه ملوك البلاد من بعده.

وأكد أن المملكة في الذكرى التسعين لإعلان قيامها تواصل البناء على المكتسبات الكبرى التي تراكمت عبر السنين والمنجزات التي لم تتوقف في أي عهد، والتطور المستمر والتحولات الإيجابية في كل القطاعات طوال العقود الماضية .

ونوه بما وصلت إليه المملكة في قطاع الفضاء الذي لم يكن طارئاً ولا وليد اللحظة، بل عملت عليه منذ ما يزيد على الأربعة عقود، وسجلت اسمها ضمن الدول المتقدمة في مجالات الفضاء والاستخدام السلمي له، وحققت فيه منذ حوالي الخمسة والثلاثين عاماً أولوية على مستوى الدول العربية والإسلامية بمشاركة فريق علمي سعودي مميز يتجاوز الثلاثين عالماً .

وفي ختام تصريحه دعا الأمير سلطان الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير وأن يمن على بلادنا بدوام الخير والاستقرار والنماء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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