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"البنيان": اليوم الوطني استذكار لنعمة التوحيد وشحذ للهمم

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"البنيان": اليوم الوطني استذكار لنعمة التوحيد وشحذ للهمم "البنيان": اليوم الوطني استذكار لنعمة التوحيد وشحذ للهمم
قال لـ"سبق": المملكة تسير بخطى ثابتة نحو القمة

أكد القنصل السابق للمملكة في هونج كونج عمر بن بخيت البنيان أن المملكة تسير وفق خطى ثابتة ودقيقة باستكمال برامج تحقيق رؤية المملكه 2030 التي تواكب بشكل مستمر طموح الشعب وجعلت المملكة مضرب المثل في التقدم والرقي.

وأشار البنيان إلى أن ملوك هذه البلاد المباركة من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ومروراً بأبنائه الملوك البررة رحمهم الله جميعاً، إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- يقدمون كل ما فيه خير وسعادة لأبناء هذا الوطن الغالي.

ونوه "البنيان" إلى المواقف الثابتة والسياسة الحكيمة للمملكه نحو مختلف القضايا الدولية ودعوة المملكه لمحاربة الإرهاب والتطرف والدعوة إلى السلام والمحبة بين مختلف الشعوب.

واختتم البنيان تصريحه لـ"سبق" بسؤال الله أن يديم على وطننا المملكة العربية الحفظ من شر الأشرار، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وكل عام ووطننا وشعبنا في تقدم وازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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