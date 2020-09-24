بلدية القفل تشارك الأهالي فرحة اليوم الوطني التسعين

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عن طريق توزيع الهدايا والأعلام الوطنية

شاركت بلدية مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة، أهالي وزوار المركز، فرحة الاحتفال باليوم الوطني، عن طريق توزيع الهدايا والأعلام الوطنية على الأطفال والمتنزهين في حديقة المركز.

وتجول، رئيس بلدية القفل، المهندس مشاري الحاذق، في طرقات وحدائق المركز لمشاركة الأهالي فرحتهم بهذا اليوم العظيم، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد، وبرفقته رئيس المجلس البلدي، عبده محنشي.

وحث "الحاذق" المتنزهين المحتفلين بيوم الوطن على تطبيق الاحترازات الوقائية.

ووقف رئيس بلدية القفل، على جاهزية حدائق المركز لاستقبال الأهالي وأطفالهم موجهًا بتوفير كل وسائل الراحة لهم.

وقال إن تواجده الميداني في هذا اليوم الذي يحمل ذكرى توحيد هذه البلاد ما هو إلا متابعة ومشاركة الأهالي فرحتهم واحتفالاتهم بهذه المناسبة الغالية.

ووجه "الحاذق"، شكره لمنسوبي بلدية المركز على متابعتهم واهتمامهم بالمرافق العامة، ولرجال الأمن بالمركز على تواجدهم الدائم لراحة وسلامة زوار حدائق المركز.