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أمانة جدة تنشر رسائل المواطنين والمقيمين على برج الشاشة

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للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني 90

أمانة جدة تنشر رسائل المواطنين والمقيمين على برج الشاشة

أتاحت أمانة محافظة جدة نشر رسائل السكان من مواطنين ومقيمين على برج الشاشة الواقع على طريق الملك أحد أكبر شاشات الـ LED الإعلانية في العالم.

يأتي ذلك لمشاركتهم التعبير عن فرحتهم ضمن الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني الـ90 تحت شعار (همة حتى القمة).

وفي هذا الإطار فتحت أمانة المحافظة عبر فعالياتها المتعددة أبواب المشاركات الوطنية أمام السكان من مواطنين ومقيمين، إذ أطلقت بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة مسابقة عن بعد بعنوان (90 عامًا) للمشاركة برسمة أو صورة عن الوطن.

كما تواصلت فعاليات الأمانة بإطلاق تحدي احتفال جدة بالوطن على منصة يلا جدة (YallaJeddah.sa)، وذلك لجميع السكان من مواطنين ومقيمين عبر مشاركة صور احتفالاتهم باليوم الوطني بشكل إبداعي يعبر عن مشاعر حب الوطن والحصول على فرصة الفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 90,000 ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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