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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في لبنان

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في لبنان "إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع السلال الغذائية في لبنان
المركز يطلق عددًا من المشاريع الإنسانية في صوماليلاند

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات اللبنانية.

وتم توزيع 16 طنًّا و967 كيلوغرامًا من السلال الغذائية، استفاد منها 2,122 عائلة.

يأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان لعام 1442ه‍.

من ناحية أخرى أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين؛ عددًا من المشاريع الإنسانية في قطاعات الحماية للمرأة والطفل والمياه والإصحاح البيئي والتعليم في صوماليلاند، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و200 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها 100 ألف فرد.


وأشاد وزير التخطيط والتنمية الوطنية حسن محمد علي، بدور المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ الكثير من البرامج والمشاريع الإغاثية والتنموية في صوماليلاند والوقوف مع أشقائهم في العالم الإسلامي عمومًا والشعب الصومالي خاصة.

من جهته أوضح مساعد مدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بخيت الرحمة، أن إطلاق هذه المشاريع يأتي استمرارًا لما يقدمه المركز من جهود إغاثية وتنموية في صوماليلاند من خلال دعم عدد من القطاعات الصحية والتعليمية والمياه والإصحاح البيئي والحماية للمرأة والطفل والتوعية الصحية في مواجهة خطر جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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