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"مدير إرادة الرياض": في يوم الوطن نستحضر قصة كفاح مؤسس وجهود أبنائه

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"مدير إرادة الرياض": في يوم الوطن نستحضر قصة كفاح مؤسس وجهود أبنائه "مدير إرادة الرياض": في يوم الوطن نستحضر قصة كفاح مؤسس وجهود أبنائه
أكد تميز المملكة في التصدي لكورونا على مستوى العالم

رفع المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات المجمع والنزلاء التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة .

وذكر الدكتور "القحطاني" أن يوم الوطن نستحضر فيه مرحلة التأسيس وقصة الكفاح على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – لتوحيد هذه البلاد، وما تحقق من إنجازات منذ ذلك الحين، على يد أبنائه البررة إلى وقتنا الحاضر، ليكون في مصاف دول العالم المتقدم في كافة المجالات.

وأشار إلى ما يجده أبناء هذا الوطن ومقدراته من اهتمام ورعاية وحرص من لدن قادة هذه البلاد، وخير دليل على ذلك مجابهة جائحة كورونا (كوفيد -١٩) التي ضربت العالم وأثرت في جوانبه الاجتماعية والصحية والاقتصادية، حيث أظهرت حكومتنا الرشيدة تعاملاً شهد له الجميع بأنه نموذج يحتذى به على كافة الأصعدة، وظهر فيه جليًا مراعاة الجوانب الإنسانية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، ليس ذلك فقط بل وحتى مخالفي نظام الإقامة والعمل، حيث قدمت للجميع الرعاية الصحية اللازمة دون اعتبارات أخرى.

وتطرق المدير التنفيذي للجهود التي يبذلها مجمع إرادة في الرياض في مجال علاج وتأهيل المرضى النفسيين ومرضى الإدمان، مشيرًا إلى أن المجمع يعد أحد الجهات المعنية بالتصدي لآفة المخدرات سواء من خلال البرامج الوقائية أو العلاجية أو حتى التأهيلية، وله إسهامات وتعاون كبير مع الجهات ذات العلاقة بمواجهة المخدرات والصحة النفسية محليًا وإقليميًا وعالميًا، إذ يعد المجمع مرجعًا متخصصًا في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان في المملكة ودول التعاون الخليجي، وقد قام خلال الأعوام الماضية بخدمات كبيرة وقدم برامج تطويرية عدة لتحسين مستوى العمل والتغلب على الصعوبات التي يواجهها.

ونوه بالجهود التي يبذلها المجمع للمرضى ليستشعروا بهذه المناسبة الغالية ويعيشوا تفاصيلها، من خلال العديد من البرامج والأنشطة، ويقوم بتنفيذها مجموعة من المختصين في هذا المجال، من منطلق نهج المجمع في تفعيل المناسبات الوطنية والمجتمعية بما يخدم المرضى والعملية العلاجية والتأهيلية لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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