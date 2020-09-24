الأولى عالمياً.. السعودية تدشّن خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعي للشباب

★ ★ ★ ★ ★

بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني "90".. وتتضمن إطلاق 675 برنامجًا

دشنت جمعية الذكاء الاصطناعي، الخطة الاستراتيجية لفئة الشباب في الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر الأولى من نوعها عالمياً.

وقد صممت الخطة الاستراتيجية بهدف الحد من مشاكل فئة الشباب من خلال مواءمتها مع أربع ركائز رئيسة، في مقدمتها أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، وذلك بدعوة عالمية للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار، ولكون المملكة العربية السعودية عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة وتلعب دوراً نشطاً في تشكيل نتائج أهداف التنمية المستدامة، جاء دور جمعية الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق هذه الأهداف من خلال البرامج والمشاريع والأنشطة والمبادرات التي تطلقها.

وتتمثل الركيزة الثانية في اعتماد الخطة الاستراتيجية على ركائز ومؤشرات رؤية 2030، كما تقوم الركيزة الثالثة على مواءمتها مع مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، فيما تتعلق الركيزة الرابعة بمواءمتها مع مؤشرات التنافسية العالمية للوطن.

وتترجم هذه الخطة الاستراتيجية رؤية الشباب السعودي ومدى إيمانهم بقدراتهم للنهوض بتطوير الذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن الرسالة السامية من هذه الخطة الاستراتيجية، رفع كفاءة الشباب السعودي في الذكاء الاصطناعي ووضعه كأولوية وطنية في التطوير، والابتكار، والمعرفة، والريادة.

وجاءت القيم المحددة في الخطة الاستراتيجية في خمسة محاور رئيسة هي "التطور الثقافي والحضاري والاقتصادي والصناعي، والابتكار، والمسؤولية، والإنتاجية، والأمانة والصدق".

وقد حددت الخطة الاستراتيجية أهم ثمانية برامج هي "سفراء الذكاء الاصطناعي، وصناعة نجوم الذكاء الاصطناعي، وبرامج التوعوية للعامة، وإنشاء منصات معرفية، وبرنامج تطوير التقنيات، وبرامج الذكاء الاصطناعي في الترفيه، وبرنامج تطوير الأبحاث والابتكار، وأخيراً المؤتمرات وورش العمل".

وأطلقت الجمعية في الوقت الحالي أولى برامجها المعتمدة في الخطة الاستراتيجية وهو برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي، كما سيتم إنشاء 45 لجنة ينبثق عن كل منها 3 مشاريع، ولكل مشروع خمسة برامج بإجمالي 675 برنامجًا.

جاء ذلك تزامنًا مع مشاركة الجمعية في المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجولات "سعودي موبايل شو" الثالث، وتوافقه مع ذكرى المجيدة لليوم الوطني التسعين للمملكة.

يذكر أن العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية تم على مدى ستة أشهر بسواعد فريق سعودي متخصص، حيث كانت الفكرة والإشراف لرئيسة مجلس إدارة جمعية الذكاء الاصطناعي د.فاطمة باعثمان، وبإعداد كل من مها الشمري، وأمجاد الشهري، وأروى العلواني، ومنال الشمري، ومشرفة برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي همس الحربي ومراجعة واستشارة الدكتور سعيد الهاجري، اللواء عبدالله القحطاني، الدكتور محمد البيشي، الدكتور سالم القحطاني، عبدالعزيز آل حسين.جمعية الذكاء الاصطناعي