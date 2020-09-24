بينكيو تطلق EW3280U في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير"): كشفت بينكيو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الحياتية الرقمية، الستار عن أحدث شاشاتها للجيل القادم من ألعاب المنصات والجرافيك في الإمارات العربية المتحدة. لقد وصلت EW3280U إلى الشرق الأوسط بكل ما تتمتع به من أداء وصوت محسن ذكي، ووضوح 4K لتغير شكل شاشات الألعاب. تتميز الشاشة بفلاجشيب 32 بوصة وتقنية (eye-care) التي تعمل على حماية العين وراحتها فضلاً عن تقنية الصور عالية المدى الديناميكي الذكية (HDRi) وسماعاتها ذات الجودة العالمية، إذ تأتي شاشة بينكيو EW3280U مزودة بتقنية الصور عالية المدى الديناميكي الذكية الخاصة بالشركة التي تعمل على تحسين أداء الألوان والتباين التفصيلي ووضوح الصورة. كما أنها مزودة بمستشعر يعمل على اكتشاف مستويات الإضاءاة المحيطة ليقوم على الفور بتقييم الصور على الشاشة وضبطها. وتمنح خاصية التحسين الفوري هذه المستخدم تجربة لا مثيل لها. فضلاً عن ذلك، يدعم توافق المدى الديناميكي العالي 10 (HDR 10) توفير أداء ذو مدى ديناميكي عالي يمكن المشاهدين من التمتع بأدق تفاصيل المحتوى الأصلي ويمنح هواة الألعاب الأسبقية على أعدائهم عندما يستمتعون برؤية أوضح على الشاشة.
مع اقتراب إطلاق بلاي ستيشن 5، نستهدف بهذه الشاشة رفع كفاءة تجارب الجيل القادم من ألعاب المنصات وتزويد هواة الألعاب بشاشة تمكنهم من الاستمتاع بتجارب لعب خيالية. تستخدم شاشة EW3280U من بينيكيو خاصية مكبر الصوت المتكامل 2.1 قناة. ويأتي نظام السماعات الداخلية المبتكرة treVolo لتكبير الصوت ليمنح المستخدم صوت قوي يفوق أداء العديد من مكبرات الصوت الخارجية كبيرة الحجم والثقيلة التي يلجأ إليها عشاق الموسيقى للحصول على صوت عالي الجودة. تتميز شاشة EW3280U أيضًا بأنها مزودة بشريحة معالج صوت رقمي لتقديم صوت نقي قابل للتخصيص حسب الحاجة يمكن المستخدمون من الاختيار بين أنماط الصوت المختلفة للحصول على نوع الصوت الذي يفضلون تشغيله.
صرح مانيش باكشي، العضو المنتدب لشركة بينكيو الشرق الأوسط بأن: "سلسلة الترفيه الأخيرة من بينكيو صُممت بهدف خلق تجربة فريدة من نوعها للمستخدمين، كما أن أحدث جهاز باسم EW3280U يُقدم أفضل تجربة مشاهدة على الإطلاق". كما أضاف "أن التقنيات التي طورناها تجعل جهاز EW3280U أحد أكثر الأجهزة المميزة التي تضمن الاستمتاع بالأفلام والألعاب وبث المحتوى بجودة غير مسبوقة."
ميزة أخرى تُسجل لأول مرة في EW3280U والأجهزة الأخرى في سلسلة الترفيه هي وضع الوثائق الإلكترونية الذي يحاكي الكتب المادية والإلكترونية مع التباين المثالي والسطوع ودرجة حرارة اللون لضمان القراءة المريحة. وتتيح مزية تذكير العين للمستخدمين ضبط التنبيهات لأخذ استراحات قصيرة لتفادي إجهاد العين. بالإضافة إلى ذلك، هناك وضع لضعف الألوان يعوض اللونين الأحمر والأخضر على الشاشة ليناسب معظم أنواع عمى الألوان. نظرًا لتصميمه كأفضل شاشة بث وألعاب، سيستمتع اللاعبون بتقنية فري سينك للعب السلس مع EW3280U. كما تشمل المزايا المدروسة الأخرى جهاز التحكم عن بعد، والتحكم في التنقل بلمسة واحدة بخمس وظائف على الشاشة، وعجلة مريحة للتحكم في الصوت. وتصميم الإطار النحيف يجعله مناسبًا تمامًا لضبط إعدادات الشاشات المتعددة.