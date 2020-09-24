بينكيو تطلق EW3280U في الإمارات

★ ★ ★ ★ ★

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير"): كشفت بينكيو، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الحياتية الرقمية، الستار عن أحدث شاشاتها للجيل القادم من ألعاب المنصات والجرافيك في الإمارات العربية المتحدة. لقد وصلت EW3280U إلى الشرق الأوسط بكل ما تتمتع به من أداء وصوت محسن ذكي، ووضوح 4K لتغير شكل شاشات الألعاب. تتميز الشاشة بفلاجشيب 32 بوصة وتقنية (eye-care) التي تعمل على حماية العين وراحتها فضلاً عن تقنية الصور عالية المدى الديناميكي الذكية (HDRi) وسماعاتها ذات الجودة العالمية، إذ تأتي شاشة بينكيو EW3280U مزودة بتقنية الصور عالية المدى الديناميكي الذكية الخاصة بالشركة التي تعمل على تحسين أداء الألوان والتباين التفصيلي ووضوح الصورة. كما أنها مزودة بمستشعر يعمل على اكتشاف مستويات الإضاءاة المحيطة ليقوم على الفور بتقييم الصور على الشاشة وضبطها. وتمنح خاصية التحسين الفوري هذه المستخدم تجربة لا مثيل لها. فضلاً عن ذلك، يدعم توافق المدى الديناميكي العالي 10 (HDR 10) توفير أداء ذو مدى ديناميكي عالي يمكن المشاهدين من التمتع بأدق تفاصيل المحتوى الأصلي ويمنح هواة الألعاب الأسبقية على أعدائهم عندما يستمتعون برؤية أوضح على الشاشة.