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: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

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روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا : تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا
رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة: هذا ما نأمل في تحقيقه

روسيا: تلقينا طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن موسكو تلقت طلبات لتصدير أكثر من مليار جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى دول أخرى.

وصرح رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "من ناحية الاهتمام الدولي، تلقينا طلبات لتصدير أكثر من مليار و200 مليون جرعة من اللقاح".

وأعرب "دميترييف" عن أمله في أن تصل حتى أواخر ديسمبر إلى مستوى إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" شهريا، ما سيتيح تطعيم جميع الراغبين في ذلك داخل البلاد في غضون ستة-تسعة أشهر.

ووفق "روسيا اليوم" قال: "دون أدنى شك، ستصبح روسيا أول دولة في العالم ستضمن بنجاح حملة تطعيم كافة مواطنيها من ".روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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