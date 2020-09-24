بالصور.. أمين الشرقية يدشّن دوار البيرق في "عزيزية الخبر"

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بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات

دشّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، مساء أمس، دوار البيرق الواقع في حي العزيزية بمحافظة الخبر، والرابط بين طريق الملك خالد وطريق الملك فهد.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، والمهندسين المنفذين للتصميم، وهم ثلاثة شباب سعوديين، وشابة سعودية، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وعدد من مسؤولي أمانة المنطقة الشرقية.

وقام "الجبير" بتفقد الدوار؛ حيث استمع إلى شرح مفصل عن تصميم وفكرة الدوار، التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع الشراكة المجتمعية بين الأمانة والقطاع الخاص فيما يخدم المنطقة؛ حيث أقيم الدوار على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع، وصُممت المنحوتة على شكل راية ترفرف لتعبّر عن الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، وراية خفاقة شاهقة تعانق السماء.

وعقب انتهاء مراسم التدشين، قال "الجبير" في بيان صحافي: نحتفل هذا اليوم بتدشين واحد من أبرز الميادين والمجسمات بمحافظة الخبر، وهو مجسم البيرق، الذي يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف تحسين الميادين وإنشاء المجسمات الجمالية، من منطلق رفع الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص، والتي تأتي تماشيًا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته بما يخدم المنطقة.

وأضاف: أمانة المنطقة الشرقية تدعم جهود التنمية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة وتشجيع الأفكار الإبداعية والابتكارات لتحقيق أهداف التنمية، كما تدعم الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وتولي الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص أولوية خاصة، وهناك العديد من المبادرات المجتمعية والمشاريع التي تم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها جسور مشاة ومجسمات جمالية وميادين وحدائق عامة والعديد من المبادرات المتعددة، التي أحدثت نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة والتنمية في المنطقة الشرقية والمساهمة في تعزيز التكامل والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق رفاهية المواطنين.

وأردف: الشراكة بين أمانة المنطقة الشرقية وشركائها الدائمين، تمثّل نموذجًا للشراكة الفعالة تقدم من خلاله خدمات ذات جودة عالية، وتكرس مفهوم التعاون؛ خاصة أنه يقع على عاتقها مسؤولية تجاه المجتمع.

وتابع: من هذا المنطلق فإن الأمانة ترحّب دائمًا بكل الأفكار والمبادرات التي تقدم لها من الجميع، وتسعى دائمًا إلى تذليل كل العقبات إن وجدت حتى تشق تلك المبادرات طريقها وتخرج إلى النور، والتي سوف تعزز النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية، كما أنها تأتي تماشيًا مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومنها إنشاء هذه المجسمات الجمالية وتحسين الميادين بالمنطقة.

وتَقدم "الجبير" بخالص الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على الدعم اللا محدود وما يلاقيه القطاع البلدي وشركاؤه من القطاع الخاص من رعاية واهتمام منهما، كما قدّم الشكر لكل من ساهم ودعم المشاريع التي تنفذ على مستوى المنطقة الشرقية، لتنفيذ هذه الأفكار والمقترحات لتصبح المنطقة بالشكل الذي نراه اليوم مزدهرة وتعيش تنمية مستدامة، مقدمًا شكره أيضًا لمجموعة الفوزان التي قامت بتنفيذ هذا المجسم.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات عبدالله بن عبداللطيف الفوزان: من منطلق المسؤولية المجتمعية ودعمًا للجهود المبذولة في تنمية وتطوير وطننا الغالي، فنحن نؤكد التزامنا كقطاع خاص في المساهمة في دعم الجانب الجمالي بجميع مدن المملكة، ونتطلع لأن نرى المزيد من المبادرات المتميزة في الأعوام القادمة على أيادي أبنائنا وبناتنا في "مجسم وطن"؛ حتى نقدم الأفضل لهذا الوطن المعطاء.

وثمّن "الفوزان" دور أمانة المنطقة الشرقية ودعمها المتواصل لمثل هذه المبادرات، وتبنيها للمواهب السعودية الشابة لتقديم أعمال تستوعب إبداعاتهم وتعزز معاني الوحدة الوطنية؛ فضلًا عن غرس معاني الوفاء والمواطنة لدى جيل المستقبل.

وأشاد "الفوزان" بدور رئاسة بلدية الخبر في تسهيل كل الإجراءات والمساهمة في إدارة المشروع؛ مما كان له عظيم الأثر في تنفيذ مجسم دوار البيرق بالشكل الذي يلبي تطلعات إكسترا، ويحقق البعد الاجتماعي والوطني للمجسم.

من ناحيته، قال رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان الزايدي: تصميم دوار البيرق يركز على الطبيعة المميزة للمملكة خاصة الصحراء والكثبان الرملية؛ حيث استخدمت تقنيات حديثة في تصميمه، وصنعت الألواح بأيدي مهندسين ومشرفين سعوديين ذوي خبرات عالية، وهذا المشروع جاء بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف رفع قيم الشراكة المجتمعية بما يخدم المنطقة.

ويأتي افتتاح الدوار ضمن مسابقة "ﻣﺠﺴﻢ ﻭﻃﻦ"، التي تعتبر إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع، ﻭهي مبادرة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭاﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﺪﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭاﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺛﺮاء ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺴﻤﺎﺕ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺴﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ اﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

محافظة الخبر