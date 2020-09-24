أخبار عاجلة

صراع الهيمنة.. واشنطن تفرض قيودًا على بيع التكنولوجيا الأمريكية للصين -
بولاية تكساس الأمريكية.. تحذير من ميكروب آكل للدماغ في المياه -
كورونا في 7 دول.. 869 وفاة جديدة بالبرازيل والبيرو تتخطى عتبة الـ800 ألف إصابة و726431 بالمكسيك -
"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مصدر أمني يكشف سبب انفجار جنوب لبنان

Print
مصدر أمني يكشف سبب انفجار جنوب لبنان مصدر أمني يكشف سبب انفجار جنوب لبنان

جي بي سي نيوز :- ذكرت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لحزب الله بسبب خطأ فني.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الانفجار تسبب في سقوط عدد من الجرحى دون أن تورد أرقاما، فيما فرض حزب الله طوقا أمنيا على المنطقة التي وقع بها الانفجار وغطتها سحابة ضخمة من الدخان. ووقع الانفجار في قرية عين قانا الجنوبية، القريبة من مدينة صيدا الساحلية، مما أدى إلى تصاعد دخان رمادي فوق القرية.

وأكد مسؤول في جماعة حزب الله وقوع انفجار، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبدا واضحا من الصور المتداولة حجم الانفجار الضخم، حيث سمع دوي الانفجار في ارجاء منطقة الجنوب، وارتفعت سحب الدخان الأسود في سماء المنطقة.

وتظهر الصور والفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أضرارا مادية في المباني والسيارات وتصاعد كبير لسحب الدخان.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وفاة أبرز علماء الحديث الشيخ نور الدين عتّر

وفاة أبرز علماء الحديث الشيخ نور الدين عتّر

فتح مركز حدود جابر أمام حركة الشحن الأحد المقبل

فتح مركز حدود جابر أمام حركة الشحن الأحد المقبل

تعيين إيتان سوركيس سفيرا جديدا لإسرائيل في الأردن

تعيين إيتان سوركيس سفيرا جديدا لإسرائيل في الأردن

صحيفة: لقاء أديب بـ"أمل" و"حزب الله" لم يحسم حقيبة المالية

صحيفة: لقاء أديب بـ"أمل" و"حزب الله" لم يحسم حقيبة المالية

شبكة عيون الإخبارية