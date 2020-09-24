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الأحد 27 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً
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هل يوظف علماء الدين لترويج التطبيع مع إسرائيل شعبيا؟ | نقطة حوار
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الخميس 24 سبتمبر 2020 11:16 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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