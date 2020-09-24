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"" يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة لو خسر الانتخابات

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"ترامب" يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة لو خسر الانتخابات "" يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة لو خسر الانتخابات
أثار موجة من الاستنكار.. و"بايدن" يعلق: في أي بلد نعيش؟

فجّر الرئيس الأمريكي، دونالد ، حالة من الاستنكار، بعد رفضه التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسر الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

ووفق وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، فإنه عند سؤال "ترامب" في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، حول "ما إذا كان يتعهد بالالتزام بنقل سلمي للسلطة حين يتغير الرئيس عند خسارته في الانتخابات الرئاسية"، أجاب بالقول: "يجب أن نرى ما سيحصل".

وقالت الوكالة: هكذا رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أثار رد "ترامب" استنكارًا كبيرًا لدى المعسكر الديمقراطي، وحتى بين صفوف أعضاء حزبه الجمهوري.

وعلق المرشح الديمقراطي جو بايدن بالقول: "في أي بلد نعيش؟"؛ بينما قال السيناتور الجمهوري ميت رومني إنه "أمر لا يُعقل وغير مقبول".

يأتي ذلك بينما تزداد ضراوة الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، مع اقتراب الانتخابات.

ويرى "بايدن" أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلًّا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

وقال "بايدن": "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدًا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي المستجد، في الولايات المتحدة".

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه؛ فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

على الجانب المقابل، يقول "ترامب": إن ما فعله في أربع سنوات تمثل فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية؛ يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عامًا.

وأضاف: كان "بايدن" جزءًا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها.

وأردف "ترامب": "بايدن" أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تمامًا إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفًا.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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