أخبار عاجلة

صراع الهيمنة.. واشنطن تفرض قيودًا على بيع التكنولوجيا الأمريكية للصين -
بولاية تكساس الأمريكية.. تحذير من ميكروب آكل للدماغ في المياه -
كورونا في 7 دول.. 869 وفاة جديدة بالبرازيل والبيرو تتخطى عتبة الـ800 ألف إصابة و726431 بالمكسيك -
"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: في مقدمة الدول الداعمة للسلام

Print
أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: في مقدمة الدول الداعمة للسلام
أعربت عن أصدق دعواتها للمملكة وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والازدهار

أفغانستان مهنئة باليوم الوطني: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للسلام

قدمت جمهورية أفغانستان الإسلامية، التهاني لحكومة وشعب المملكة العربية ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90.

وأكدت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان صحفي، أن المملكة كانت وما زالت في مقدمة الدول الداعمة للسلام في أفغانستان، منوهة بما وصلت إليه العلاقات الأفغانية السعودية من نموّ وتطور كبير وتقارب في العلاقات منذ تسعين عاماً حينما كانت أفغانستان أول دولة إسلامية اعترفت بالمملكة، ووقعت معاهدة صداقة بين البلدين في شهر ذي الحجة سنة 1350هـ، ومثمنة البيان الأخير الصادر من حكومة المملكة الداعم لعملية المصالحة بين الأفغانية وحركة طالبان.

وأوضحت الوزارة أن هذا الموقف غير المستغرب من أشقائها في المملكة هو امتداد لتاريخ كبير ومشرّف من الدعم والوقفات مع أفغانستان وشعبها، معربة عن أصدق دعواتها للمملكة وشعبها الشقيق بدوام الأمن والاستقرار واطراد التقدم والازدهار.اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

شبكة عيون الإخبارية