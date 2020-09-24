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بمواقع مختلفة.. بهذه الطريقة احتفل أهالي المدينة المنورة باليوم الوطني

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وكالة شؤون المسجد النبوي قامت بتوزيع الهدايا الخاصة على الزوار

بمواقع مختلفة.. بهذه الطريقة احتفل أهالي المدينة المنورة باليوم الوطني

احتفل أهالي المدينة المنورة باليوم الوطني الـ٩٠ في عدة مواقع مختلفة بالمنطقة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشهدت حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، الاحتفالات باليوم الوطني الـ٩٠، وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد، وقد حرص العديد من الأسر على الاحتفال باليوم الوطني في المنازل، بعيدًا عن مواقع الازدحام وبعيدًا عن الأسواق والمراكز التجارية؛ اتباعًا لتعليمات الجهات المعنية.

وفي سياق متصل، رعى محافظ المهد مبارك المورقي، فعاليات اليوم الوطني مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وغردت إمارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، بمجموعة من الصور التي أظهرت فرحة أبناء الوطن.

كما قامت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، ضمن مبادراتها لليوم الوطني الـ٩٠، بتوزيع الهدايا الخاصة باليوم الوطني على زوار ‎ المسجد النبوي الشريف.

بمواقع مختلفة.. بهذه الطريقة احتفل أهالي المدينة المنورة باليوم الوطني

بمواقع مختلفة.. بهذه الطريقة احتفل أهالي المدينة المنورة باليوم الوطني

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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