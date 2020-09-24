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في فضيحة هزت العالم.. "الخليفي" إلى ثامن جلسات محاكمته.. هل يُحبس؟!

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في فضيحة هزت العالم.. "الخليفي" إلى ثامن جلسات محاكمته.. هل يُحبس؟! في فضيحة هزت العالم.. "الخليفي" إلى ثامن جلسات محاكمته.. هل يُحبس؟!
الادعاء السويسري يطالب بـ28 شهرًا له و3 سنوات لـ"فالكه".. والقرار يقترب

في فضيحة هزت العالم..

أعلنت المحكمة الفيدرالية الجنائية في سويسرا، اليوم الخميس، انطلاق الجلسة الثامنة لمحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة "بي إن سبورتس"، في قضية فساد.

وقالت المحكمة عبر موقعها الرسمي: إن الجلسة بدأت في تمام الثامنة صباحًا بتوقيت سويسرا، السادسة صباحًا بتوقيت غرينيتش.

ويحاكم "الخليفي" البالغ 46 عامًا، في قضية تتعلق بتهمة الفساد، وتقديم رشى للفرنسي جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بهدف حصول "بي إن سبورتس" على حقوق بث مباريات 2026 و2030.

وتعتبر هذه القضية المعقدة، واحدة من فضائح الفساد التي هزت كرة القدم العالمية واتحادها الدولي منذ العام 2015.

ووفق " اليوم"، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن النيابة العامة السويسرية، طالبت بسجن "الخليفي" لمدة 28 شهرًا، و"فالكه" لثلاث سنوات.

ويتوقع أن تنتهي غدًا الجمعة، أطوار محاكمة "الخليفي" و"فالكه"، التي بدأت في الـ14 من الشهر الجاري؛ على أن يصدر القضاة الاتحاديون الثلاثة، قرارًا في القضية بحلول نهاية أكتوبر المقبل.ناصر الخليفي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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