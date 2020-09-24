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لمحات من مسيرة أعوام حافلة في دقيقتين حملت عبارات قيادة ومشاهد تطور

قامت أمانة المدينة المنورة، بإنتاج مقطع فيديو بمناسبة اليوم الوطني الـ٩٠ للمملكة العربية السعودية؛ تحدّث عن مسيرة الوطن وعطائه المستمر.

وقد اقتطف الفيديو لمحات من مسيرة ٩٠ عامًا في دقيقتين، وشمل مشاهد عن الملك المؤسس -رحمه الله- وبعض خطابه؛ إضافة إلى أبرز أحاديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وحديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أثناء إعلانه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

كما ضم المقطع العديد من المشاهد المختلفة لما تشهده المملكة من التطور والتقدم في كل الأصعدة في الصناعة والصحة والتعليم والسياحة وفي المجال العسكري والزراعة والرياضة، إضافة إلى الاهتمام والرعاية في خدمة الحرمين الشريفين، وحديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- عن همة وعزيمة السعوديين "لدينا جبل دائمًا يضرب فيه مثل.. اسمه جبل طويق.. لدى السعوديين همم مثل هذا الجبل.. همة السعوديين لن تنكسر إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض". أمانة المدينة المنورة، اليوم الوطني