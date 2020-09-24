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"الماضي": نرى الآن دولتنا قادرة يحترمها الجميع.. سنوات قليلة في عمر الشعوب

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية الصين الشعبية، احتفالًا بالذكرى السنوية الـ90 لتوحيد المملكة العربية السعودية.

حضر الحفل ضيف الشرف من الجانب الصيني نائب رئيس اللجنة الوطنية الثالثة عشرة للمؤتمر السياسي الاستشاري الصيني، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لجمعية البناء الديمقراطي قو شينغ زو، كما حضر الحفل مساعد وزير الخارجية الصيني، دينغ لي، والسفراء السابقون لجمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، كما حضر الحفل سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الصين، ونخبة من رجال المجتمع والإعلام الصيني، وأعضاء السفارة، وسعادة الملحق الثقافي السعودي في الصين.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين تركي بن محمد الماضي، كلمة أشار فيها إلى أن هذا اليوم يمثل لكل مواطن سعودي ذكرى عزيزة نفتخر بها كشعب سعودي عربي ونسعد كل عام لإحيائها.

وأضاف أن 90 عامًا مرت على توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- أسس منذ ذلك الوقت لقيام دولة تحظى الآن بمكانة مرموقة بين دول العالم، وقد تبعه أبناؤه الملوك من بعده على نفس الخطى والعمل الحثيث في البناء والتنمية، واستمرارًا لخطط التنمية والإصلاح، شهدت المملكة مع تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -سلمه الله- قفزة نوعية شملت كل المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي برزت وأصبحت علمًا ونبراسًا للتقدم والازدهار.

وتابع: "فقبل تسعين عامًا كانت المملكة دولة محدودة الإمكانات، والآن نرى دولة قادرة ومتمكنة وتحظى بالاحترام من قِبَل الجميع؛ وذلك في سنوات قليلة في عمر الشعوب وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى أصبحت الآن دولة مميزة اقتصاديًّا وماليًّا وتكنولوجيًّا".

كما أقامت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو- بجمهورية الصين الشعبية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة هذا اليوم الأربعاء 6 صفر 1442هـ الموافق 23 سبتمبر 2020م في فندق الريتز كارلتون في مدينة قوانجو.

وقد ألقى القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن، كلمة خلال الحفل، رفع فيها أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "البريثن"، في كلمته: إنه في هذا اليوم يستشعر الجميع نِعَم الله علينا، والإنجازات التي تحققها المملكة قيادة وشعبًا في جميع المجالات منذ توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فالمملكة تخطو خطوات رائدة وثابتة نحو بناء الدولة العصرية التي تحقق تطلعات المواطنين وتوفر لهم كل مقومات العيش الكريم.

وأشار إلى أن هذا العام، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ90، شهد أيضًا الاحتفال بالذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، كما ستشهد العاصمة الرياض في شهر نوفمبر القادم -إن شاء الله تعالى- انعقاد قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

اليوم الوطني