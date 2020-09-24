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بالصور.. سفارة المملكة بالولايات المتحدة تحتفل باليوم الوطني الـ90

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"ريما بنت بندر" ترفع التهنئة والتبريكات للقيادة بالمناسبة

بالصور.. سفارة المملكة بالولايات المتحدة تحتفل باليوم الوطني الـ90

أقامت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ90، حضره منسوبو السفارة والملاحق الفنية التابعة لها.

ورفعت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، باسمها واسم كافة منسوبي السفارة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة؛ داعية الله أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

بالصور.. سفارة المملكة بالولايات المتحدة تحتفل باليوم الوطني الـ90

سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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