الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

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سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس