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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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