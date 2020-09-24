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"المصارير": وطننا ينعم بنهضة شاملة ومكانة عالمية مرموقة صنعتها القيادة الحكيمة

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"المصارير": وطننا ينعم بنهضة شاملة ومكانة عالمية مرموقة صنعتها القيادة الحكيمة "المصارير": وطننا ينعم بنهضة شاملة ومكانة عالمية مرموقة صنعتها القيادة الحكيمة
قال إن بلادنا تحتفل في يومها الوطني بذكرى التأسيس والتوحيد ولم الشتات ونبذ الفرقة

قال رئيس ديوان لخويا بإمارة منطقة الرياض زامل بن مناحي المصارير إن بلادنا العزيزة تحتفل بيومها الوطني الـ 90 وبذكرى خالدة للتأسيس والتوحيد ولم الشتات ونبذ الفرقة والاجتماع على كلمة التوحيد وتطبيق الشريعة السمحة وقواعد متينة من كل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاع ليحظى الوطن وشعبه بحياة مستقرة وعيش رغيد.

وأوضح "المصارير": "أن سياسة الدولة قامت منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مرورًا بأبنائه الكرام الذين تولوا قيادة هذه الأرض المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم، حيث أضحت المملكة العربية السعودية أنموذجًا يحتذى به بكل المناسبات والتشريعات الدولية والمحلية لما تمثله من قوة إستراتيجية واقتصادية على مستوى دول العالم أجمع".

وتابع : ينعم وطننا الحبيب بنهضة شاملة ومكانة عالمية مرموقة صنعتها القيادة الحكيمة لينعم بها المواطن والمقيم على أرض الحرمين الشريفين؛ وقد عززت الرؤية السديدة لسمو ولي العهد ولحكومتنا الرشيدة القوة الاقتصادية والمكانة العالمية لحاضر مزدهر ومستقبل مجيد من النماء ودفع عجلة التقدم والاستقرار للمملكة في جميع المجالات خصوصًا ما أثبتته أزمة كوفيد- 19 أن من قوة اقتصادية وصحية واستقرار امني أسهم في احتواء وتخفيف آثار الأزمة دفعنا قدمًا لتتجاوز الأزمة والتعايش معها بقوة وثقة وبرهنت قيادة المملكة أن المواطن السعودي وأمنه الصحي والأمني والاقتصادي من أولوياتها وعلى رأس اهتماماتها أشادت بجهودها العالم أجمع.

وفي الختام، قال المصارير: اسأل الله أن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادة هذا البلد المعطاء لكل خير، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وتدوم التنمية ورغد العيش لكل شعب بلد الحرمين الشريفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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