انتشار مكثف لرجال الأمن بكورنيش جدة لتأمين فعاليات اليوم الوطني الـ90

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انتشرت الدوريات الراجلة والمرور بمنطقة الواجهة البحرية للمحافظة

نجح رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة في ضبط الأمن إثر وجودهم الميداني خلال احتفالات اليوم الوطني الـ90 مساء أمس الأربعاء بكورنيش جدة، والواجهة البحرية، وبشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، بمتابعة من شرطة منطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، لوحظ انتشار كثيف للدوريات الأمنية والدوريات الراجلة ودوريات المرور في كل أنحاء المحافظة، وكان انتشار الدوريات الراجلة بمنطقة الواجهة البحرية بشكل مكثف.