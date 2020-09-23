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مبنى "محكمة التنفيذ" بالطائف يتوشح باللون الأخضر في يوم الوطن

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جذب أنظار الكثير من المارة وشجعهم على التوقف والتقاط الصور

مبنى

توشح كعادته سنويًا، مبنى "محكمة التنفيذ" بمحافظة الطائف باللون الأخضر، فرحًا وابتهاجًا باليوم الوطني الـ 90، لافتًا الأنظار باعتباره يقع في أحد أهم الشوارع الرئيسة "شارع شبرا"، وبمنتصف المدينة، ويتوسط قصر شبرا، ومبنى مديرية الشرطة بالمحافظة.


وتلون المبنى باللون الأخضر الذي ظهر به مُستذكرًا تلك الملحمة الوطنية الزاهية واللافتة، حيث أضاءت السماء جمالاً في يوم الوطن المجيد، ما دعا الكثير من المارة للتوقف والتقاط الصور بعد تتبعهم لضوء اللون الأخضر، حيث عبر عن شعار المملكة والذي يظل شامخًا بشموخ القيادة والشعب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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