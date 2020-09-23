العضايلة : وقف الحجر المؤسّسي الفندقي للعائدين من الخارج .. والحجر المنزلي سيكون مراقبا

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الثلاثاء إن الحكومة ستوفّر جميع الإمكانيّات الصحيّة للحالات التي تتطلّب علاجاً أو رعاية صحيّة.

وأضاف الوزير أنّه سيتمّ تطبيق نصوص أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحق كل من تثبت مخالفته، وكل من يعرض صحّة الأردنيين وسلامتهم للخطر، ويتسبب بنقل العدوى إليهم؛ علماً بأن العقوبات تصل حد الحبس إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين معاً.

وفي ضوء صدور قرار وقف العمل بحجر العمارات والبنايات أمنيّاً، قال العضايلة إن الحكومة تعول على وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة الوباء، وحرصهم على عدم نقل العدوى إلى غيرهم؛ وبالتالي فإن الفرد مسؤول أوّلاً عن صحته، وصحة أهله، وأبنائه، وأفراد أسرته، وجميع المقربين منه.

وأعاد العضايلة التذكير ببدء تنفيذ قرار وقف الحجر المؤسّسي الفندقي للعائدين من الخارج، وفرض الحجر المنزلي للعائدين من الدول المصنّفة وبائيا حمراء أو صفراء لمدّة أسبوع، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من أيلول/سبتمبر، ووفقاً للآليّة المعلنة مسبقا.

وأكد أنّ الالتزام بالحجر المنزلي سيكون مراقبا من خلال الحكام الإداريين، عبر جولات تفتيشيّة مفاجئة، وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أمر الدّفاع رقم (8) لسنة 2020م بحق كل من يخالف تعليمات الحجر المنزلي.