أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة -
وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سياسات "كلية التربية" يقدم 5 أوراق عمل في ندوة "التعليم بالمملكة همة حتى القمة"

Print
أقيمت برئاسة "العباد".. وحضرها 160 شخصاً عبر المنصة الافتراضية ZOOM

سياسات

بحضور تجاوز 160 شخصاً، أقام قسم السياسات التربوية بكلية التربية ندوة بعنوان "التعليم في المملكة العربية همة حتى القمة"، وذلك تزامناً مع حلول اليوم الوطني التسعين في لقاء أداره رئيس قسم السياسات التربوية الدكتور عبدالله بن حمد العباد.


وفي التفاصيل، شارك في اللقاء أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالقسم أ. د بدر بن جويعد العتيبي. أ. د خليل بن إبراهيم السعادات. د. عبد الله بن محسن المطيري، د.موسی بن سليمان الفيفي، د.إلهام بنت محمد الأحمري، عن طريق منصة ZOOM.

وتحدث “العباد” في البداية عن مناسبة اليوم الوطني 90 وحب الوطن الغالي وعن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وما شهد التعليم من تطورات وتغيرات في هذا العهد الزاهر، ثم تحدث سعادة أ.د بدر بن جويعد العتيبي عن "وقفات تاريخية للتعليم في المملكة العربية السعودية من التأسيس والهمة حتى القمة".

وفي اللقاء نفسه تحدث أ.د خليل السعادات حول "الإعداد للأطروحات الجامعية ودورة في تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية" كما تحدث د. عبدالله المطيري عن "أخلاقيات الضيافة التربوية ودورها في تنمية الانتماء الوطني" وتحدث بعد ذلك د.موسى الفيفي عن " التطور التاريخي لنظام تعليم الكبار في التعليم السعودي”.

وقبل ختام اللقاء من خلال عرض powerpoint تحدثت د.إلهام الأحمري حول "السياسات التربوية والتنمية في المملكة العربية السعودية، وفي الختام شكر رئيس قسم السياسات التربوية د. عبدالله بن حمد العباد جميع المشاركين والحضور والمجلس الطلابي بقسم السياسات التربوية.

سياسات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

شبكة عيون الإخبارية