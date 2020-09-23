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"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة
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الأحد 27 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً
وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:28 صباحاً
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠»
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:28 صباحاً
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
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حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة
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الأحد 27 سبتمبر 2020 03:27 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
هالة خاصة | الحلقة كاملة - ميريتيا عماد نجمة "ذافويس" تبدع فى استديو
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:15 مساءً
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