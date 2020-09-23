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غضب هلالي بعد إعلان انسحاب "الزعيم".. اتحاد هزلي يُغرد خارج السرب

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غضب هلالي بعد إعلان انسحاب "الزعيم".. اتحاد هزلي يُغرد خارج السرب غضب هلالي بعد إعلان انسحاب "الزعيم".. اتحاد هزلي يُغرد خارج السرب
دون تفهم للوضع الصحي لبعض اللاعبين المصابين بكورونا

غضب هلالي بعد إعلان انسحاب

صعد اسم الاتحاد الآسيوي للترند، حاملاً استنكارات واستفهامات من الجماهير الهلالية بعد إعلانه انسحاب الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا دون تفهّم الوضع الصحي لبعض اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، خاصة وأنها أزمة عالمية عانى منها العالم وكرة القدم ليست في معزلٍ عنها، مع مطالب سبقت الإعلان طالبوا فيها بتأجيل المباراة ومراعاة هذا الظرف الاستثنائي.

وكتب أحمد المصيبيح، ‏الاتحاد الآسيوي يتقفّد الآن باص الهلال.. أنواره "كفراته" الزيت.. اتحاد دقيق.. الله يخلف على كل من يتحدث بصوت "الوطن" داخل أروقته! قصة مثيرة بطلها "قابع" في الدوحة ومخرجها آسيوي غلبان، ‏ولكن سيبقى الهلال بطل وشوكة في نحورهم!.

وقال عيسى الجوكم: "‏الاتحاد الآسيوي.. أصغر عقل في أكبر قارة..!!".

وغرّد اللاعب السابق طارق التايب: "إذا كل الاتحادات كرة القدم في العالم تحت مظلة الفيفا، شفنا تأجيل مباريات في أبطال أوروبا واليورباليغ وأيضاً الدوري الأوروبي للمنتخبات حصل فيها تأجيل، الاتحاد الإفريقي قام بتأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا إلى موعد آخر، إلا الاتحاد الآسيوي يغرد خارج السرب".

وقال المذيع نايف الأحمري: "بل أخفق الاتحاد الآسيوي في المحافظة على حقوق أنديته وسلامة لاعبيه، خرج الهلال كبير آسيا وسيد بطولتها بشرف، لن يكون الهلال آخر الفرق التي تتعرض لهذا الظرف طالما البطولة تقام في دولة قطر الموبوءة بفيروس كورونا".


ودوّن خالد القحطاني، قائلاً: "اتحاد هزلي.. فضحه الهلال أمام العالم أجمع".الاتحاد الآسيوي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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