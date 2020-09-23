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استطلاع  رأي: 30% من المواطنين يفضلون الاحتفال مع الأقارب باليوم الوطني

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استطلاع  رأي: 30% من المواطنين يفضلون الاحتفال مع الأقارب باليوم الوطني استطلاع  رأي: 30% من المواطنين يفضلون الاحتفال مع الأقارب باليوم الوطني
36 % قالوا إن جهود الدولة في إدارة أزمة كورونا تعتبر أبرز إنجازات هذا العام

استطلاع  رأي: 30% من المواطنين يفضلون الاحتفال مع الأقارب باليوم الوطني

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام استطلاعاً لآراء المواطنين حول أبرز الإنجازات الوطنية للعام 2020 وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، وقد شارك في الاستطلاع عينة عشوائية بلغت (1203) مواطناً من مختلف مناطق المملكة، حيث مثلت نسبة الرجال (60%) والنساء (40%)، وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وتفصيلاً، جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي :

- يتفق 36% من المواطنين على أن جهود الدولة في إدارة أزمة فايروس كورونا تعتبر أبرز الإنجازات الوطنية التي أثارت اهتمامهم خلال العام 2020، ويلي ذلك، الإنجازات الاقتصادية بنسبة 11% ثم مكافحة الفساد بنسبة 9%، والإنجازات التعليمية بنسبة 9%، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بنسبة 8.7%، فيما تتمثل الإنجازات الأخرى في الاهتمام بالمناطق السياحية بنسبة 6%، وتطور التعاملات والتطبيقات الإلكترونية بنسبة 6% أيضاً، وقرارات التغيير والتمكين الاجتماعي بنسبة 4%.

- أظهرت النتائج أن 30% من المواطنين يفضلون الاحتفال مع الأقارب والأصدقاء أثناء إجازة اليوم الوطني، و 23% يفضلون البقاء في المنزل. بينما 20% يرغبون في حضور الفعاليات والاحتفالات الخاصة باليوم الوطني، و 7% سيذهبون إلى الأسواق أو الحدائق العامة، وأوضح 15% أن لديهم أعمال رسمية، و 5% لديهم الرغبة في السفر داخلياً.المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام اليوم الوطني السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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