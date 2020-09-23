أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح سطحية مثيرة للأتربة على شمال ووسط المملكة -
وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شركة "العمودي" المحدودة تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90

Print
شركة "العمودي" المحدودة تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90 شركة "العمودي" المحدودة تهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90
قالت إن هذه المناسبة تزرع في أنفسنا روح الانتماء والفخر بالأرض المباركة

شركة

هنَّأت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة (وكلاء إطارات تويو ونيكسن بالمملكة) القيادة الرشيدة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية .

وتفصيلاً، قالت الشركة: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأفراد الشعب السعودي كافة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، الذي يقرِّب بين الشعب السعودي والقيادة الرشيدة أكثر، ويزرع في أنفسنا روح الانتماء والفخر والاعتزاز بهذه الأرض المباركة".

الجدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة تأسست في عام 1954م، ولديها 16 مركزًا لخدمة إطارات السيارات حول المملكة، وأكثر من 500 موزع معتمد.شركة سعيد محمد العمودي المحدودة اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

شبكة عيون الإخبارية