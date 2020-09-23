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في اعلى حصيلة : الأردن يسجل حالة وفاة و 626 اصابة محلية

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في اعلى حصيلة : الأردن يسجل حالة وفاة و 626 اصابة محلية في اعلى حصيلة : الأردن يسجل حالة وفاة و 626 اصابة محلية

جى بي سي نيوز  :-  أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 627 محليّة، و7 حالات خارجية في فنادق الحجر الصحّي.

وأكد جابر خلال إيجاز صحفي عقد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مساء الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة لثمانينة في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 33 حالة.

وأشار جابر إلى أن الإصابات المحلية توزعت كما يلي، (273 في العاصمة عمّان، و29 في الكرك، و120 في البلقاء، و31 في إربد، و92 في الزرقاء، و5 في جرش، و52 في معان، وحالة واحدة في عجلون، و17 في مأدبا، وحالة واحدة في الطفيلة، و6 في المفرق).

ولفت جابر إلى تسجيل 180 حالة شفاء، كما بلغ عدد الفحوصات لهذا اليوم

12260 فحصاً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1095748 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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