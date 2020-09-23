أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الاستقلال" يهزم "الأهلي" بثلاثية ويرافقه لدور الـ 16

Print

انتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالاستقلال الإيراني بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

جاءت أهداف المباراة عن طريق مهدي قائدي في الدقيقة 29 واللاعب علي كريمي في الدقيقة 38 من مجريات شوط المباراة الأول قبل أن يضيف شيخ دياباتي الهدف الثالث في الدقيقة 54 .

بتلك النتيجة حافظ الأهلي على صدارته للمجموعة فيما ارتفع رصيد الاستقلال الإيراني للنقطة رقم 5 ليعلن تأهله رفقة الفريق السعودي لدور الـ 16 .

وقبل تلك المباراة كان الأهلي يتصدر المجموعة بـ6 نقاط وهو أول الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16 , فيما يتنافس على بطاقة التأهل الثانية فريقا الاستقلال "نقطتان" مع الشرطة العراقي"5 نقاط" بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة إثر إصابة لاعبيه بفيروس كورونا قبل انطلاق المباريات الحالية بنظام التجمع في الدوحة.

الاستقلال الأهلي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

شبكة عيون الإخبارية