أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أكاديمية الجزيرة العالمية تهنئ باليوم الوطني: مسيرة عطاء متميزة

Print
أكاديمية الجزيرة العالمية تهنئ باليوم الوطني: مسيرة عطاء متميزة أكاديمية الجزيرة العالمية تهنئ باليوم الوطني: مسيرة عطاء متميزة

أكاديمية الجزيرة العالمية تهنئ باليوم الوطني: مسيرة عطاء متميزة

هنأت أكاديمية الجزيرة العالمية، أبناء الوطن وقيادته الرشيدة باليوم الوطني التسعين للمملكة، مؤكدة على متابعة مسيرة الوفاء والولاء لهذا الوطن المعطاء.

ورفع رئيس مجلس الإدارة حمود بن حمد الحمودي، ونيابة عن جميع منسوبي الأكاديمية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال: "يمثل اليوم الوطني لنا نقطة تحول في المسيرة المهنية والوطنية، ونعتبره نقطة انطلاق سنوية ودائمة نحو التميز وإظهار مدى التقدم والنمو والتطور الذي يميز الوطن والمواطن".

وأضاف: أن ذكرى اليوم الوطني عزيزة على أبناء الوطن، وامتداد لسنوات من التطور والإنجازات التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

ولفت "الحمودي" إلى أنه في ظل ما يشهده قطاع التدريب في هذه البلاد المباركة من تطور كبير تشكل أكاديمية الجزيرة العالمية أحد الشركاء المساهمين في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ لما تلعبه من دور حيوي في مجالات التنمية؛ حيث تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات التي تلبي احتياجات سوق العمل من مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والحد من البطالة بين أوساط الشباب.

وتابع قائلًا: "إننا في الشركة وانطلاقاً من مبدأ التميز نعمل خلق تجربة جديدة وتقديم مستوى خدمة غير مسبوقة في مجال التدريب عبر مجموعة برامج مختلفة لجميع فئات المجتمع من أبناء الشهداء وذويهم والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وباقي المجتمع".

وختم حديثه: "في هذه المناسبة نستذكر البطولات والملاحم التي سطرها المؤسس الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - ورجاله الأوفياء في توحيد هذه البلاد المباركة، وإرساء دعائمها، والانطلاق بها إلى معارج التقدم والرقي في مختلف جوانب الحياة"، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.أكاديمية الجزيرة العالمية اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

الأسبوع في 6 صور: كرات النار تلتهم كاليفورنيا.. و"سيلفي" اللاما والرجل

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

"الخارجية الأمريكية" تؤكد أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكّل تهديدًا للسلام الدولي

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

عدل وحكمة.. كيف تعامل المؤسس مع رجل طالبه بدَين في رقبة والده؟

شبكة عيون الإخبارية