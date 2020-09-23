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يومي الجمعة والسبت.. نادي سباقات الخيل يختتم سباقاته الصيفية بالطائف

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يومي الجمعة والسبت.. نادي سباقات الخيل يختتم سباقاته الصيفية بالطائف يومي الجمعة والسبت.. نادي سباقات الخيل يختتم سباقاته الصيفية بالطائف
في أسبوعه الخامس عشر والسادس عشر على ميدان الملك خالد بالحوية

يومي الجمعة والسبت.. نادي سباقات الخيل يختتم سباقاته الصيفية بالطائف

يختتم نادي سباقات الخيل يومي الجمعة والسبت القادمين موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف، في أسبوعه الخامس عشر والسادس عشر على كأس نادي سباقات الخيل للموسم الحالي 1442/ 2020 على ميدان الملك خالد بالحوية بالطائف.

وأوضحت إدارة النادي أن سباق يوم الجمعة يتكون من سبعة أشواط: الشوط الأول إنتاج للأفراس المبتدئة ومسافته 1200 متر لم تربح إنتاج سنتين، والشوط الثاني للخيل المبتدئة ومسافته 1650 مترًا لم تربح إنتاج ثلاث سنوات، والشوط الثالث للخيالة المتمرنين ومسافته 1650 مترًا من 1 ـــ 2 فوز إنتاج ثلاث سنوات، والشوط الرابع إنتاج السعودية مفتوح الدرجات ومسافته 1650 مترًا إنتاج أربع سنوات فأكثر، والشوط الخامس للخيل المستورد مفتوح هانديكاب صفرـــ 80 ومسافته 1200 متر جميع الدرجات مستورد ثلاث سنوات فأكثر، والشوط السادس إنتاج السعودية وربحت 1 ـــ 2 فوز ومسافته 2000 متر من 1 ـــ 2 فوز إنتاج أربع سنوات فأكثر.

فيما تختتم سباقات المصيف بالطائف يوم السبت المقبل على كأس سباقات نادي الخيل في أسبوعه السادس عشر، كما حددت إدارة النادي بسبعة أشواط؛ وهي: الشوط الأول للخيل المستورد والإنتاج من صفر ــ1 ومسافته 1200 مستورد إنتاج سنتين، والشوط الثاني إنتاج السعودية للأفراس المبتدئة ومسافته 1650 مترًا فرس إنتاج ثلاث سنوات، والشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل المبتدئة للخيل من أربع إلى خمس سنوات، والشوط الرابع إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 2000 متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات، والشوط الخامس إنتاج السعودية هانديكاب 0 -75 ومسافته 1200 متر جميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات فأكثر، والشوط السادس على كأس نادي سباقات الخيل ومسافته 2400 متر جميع الدرجات مستورد ثلاث سنوات فأكثر، والشوط السابع على جائزة النادي التقديرية ومسافته 2400 متر جميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر.نادي سباقات الخيل الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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