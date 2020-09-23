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بمناسبة اليوم الوطني.. "تدكس" تطلق النسخة الثانية والجديدة لمنتجها

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بمناسبة اليوم الوطني.. "تدكس" تطلق النسخة الثانية والجديدة لمنتجها بمناسبة اليوم الوطني.. "تدكس" تطلق النسخة الثانية والجديدة لمنتجها
الزيني: نقدم خصمًا مقداره ٩٠% باستخدام الكود الخاص

بمناسبة اليوم الوطني..

أعلنت تدكس عن إطلاق منتجها من خلال إطلاق منصة إلكترونية للشركات، وأيضًا الأفراد، بحيث تستطيع الشركات من خلالها طلب تقديم ورش عمل تُقدم من قبل أكثر من ٣٠ مستشارًا سعوديًّا معتمدًا، بالإضافة إلى تقييمات إلكترونية؛ وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت وتطوير بيئة العمل باستخدام نموذج السلوك البشري العالمي “ديسك”.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة تدكس المهندس خالد الزيني، أن تدكس أول شركة سعودية تخرجت في المنطقة الشرقية من خلال برنامج بادر التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

وأردف الزيني قائلًا: "بهذه المناسبة تقدم تدكس خصمًا مقداره ٩٠% باستخدام الكود الخاص حسب نوع الحساب: كود حساب الشركات (CORP90) كود حساب الأفراد (INDV90). ويمكن ذلك أثناء تفعيل الاشتراكات وشراء المنتجات عبر موقعها: https://tdics.com".

يذكر أن الخصم سيكون شاملًا لجميع الاشتراكات الشهرية والسنوية للأفراد والشركات لاستخدام جميع ميزات المنصة بمنتجاتها والحسابات الخاصة بالشركات والأفراد، والتي تحتوي على منتجات تدكس من طلبات ورش عمل وتقاييم أنماط الشخصية للموظفين والأفراد وتقييمات الأدوار والوظائف للشركات، وذلك لمدة ٩ أيام ابتداءً من اليوم الوطني حتى ١ أكتوبر ٢٠٢٠م.تدكس اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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