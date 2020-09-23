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أمين جازان: اليوم الوطني قصة كفاح يستذكرها الأجيال لمؤسس البلاد

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أمين جازان: اليوم الوطني قصة كفاح يستذكرها الأجيال لمؤسس البلاد أمين جازان: اليوم الوطني قصة كفاح يستذكرها الأجيال لمؤسس البلاد
قال: يأتي والمملكة تخطو خطوات متسارعة لتحقيق نهضة شاملة متوازنة

أمين جازان: اليوم الوطني قصة كفاح يستذكرها الأجيال لمؤسس البلاد

قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن ذكرى اليوم الوطني الــ90 للمملكة العربية "قصة كفاح" يستذكرها الأجيال لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- وهي ذكرى مجيدة أسهمت في تأسيس دولة حديثة جمعت كافة مناطق المملكة تحت راية واحدة، بعزم المؤسس وحكمته بعد أن جمعهم من الشتات والتناحر والفرقة إلى الوحدة واللحمة والازدهار.

وأضاف "ابن سعيدان" أن الاحتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية يأتي وهي تخطو خطوات متسارعة في سبيل تحقيق نهضة شاملة متوازنة، شملت كل القطاعات لرفع جودة الحياة للفرد السعودي، متمثلة في رؤية المملكة 2030 بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وتابع قائلًا: مناسبة اليوم الوطني تغمر الوجدان بالزهو والفخر، وتتجسد حبًّا ووفاءً لهذا الوطن ومقدساته ومكتسباته، وولاءً لقيادته الرشيدة منذ عهد المؤسس موحد هذه الدولة الفتية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مرورًا بعهود أبنائه البررة الذين ساروا على نهجه حتى العهد الحالي الزاهر، وما حققته بلادنا من مراحل تنموية متواصلة تبوأت من خلالها المملكة مراكز مرموقة بين دول العالم.

ونوّه "ابن سعيدان" إلى أنه يحلّ اليوم الوطني الـ90 في ظل ظروف وتحديات كبرى يشهدها العالم والمنطقة، وقد أثبتت المملكة وقيادتها الرشيدة حكمتها التي مكّنتها من مجابهة كل هذه التحديات والخروج بوطننا لبر الأمان؛ مما جعل العالم يبدي إعجابه بالمملكة العربية السعودية.

واختتم كلمته بخالص التهاني والدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله، عز وجل، أن يعيده ووطننا يرفل في أمنه واستقراره ونهضته الكبرى.أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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