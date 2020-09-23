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الآسيوي يرفض طلبَ الهلال تأجيلَ مباراة أهلي دبي.. وتشكيلته تضم 11 لاعبًا فقط

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الآسيوي يرفض طلبَ الهلال تأجيلَ مباراة أهلي دبي.. وتشكيلته تضم 11 لاعبًا فقط الآسيوي يرفض طلبَ الهلال تأجيلَ مباراة أهلي دبي.. وتشكيلته تضم 11 لاعبًا فقط

الآسيوي يرفض طلبَ الهلال تأجيلَ مباراة أهلي دبي.. وتشكيلته تضم 11 لاعبًا فقط

أعلن نادي الهلال تلقيه رفضاً رسمياً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراته التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020.

ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة عبر موقع "تويتر" قبل قليل قال فيها: "تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره "شباب أهلي دبي الإماراتي" في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء".

ويأتي طلب تأجيل اللقاء كون التشكيلة الأساسية للمباراة لا يتواجد فيها سوى 11 لاعباً؛ ثلاثة منهم حراس مرمى وهم الثلاثي عبد الله المعيوف، وأحمد آل جبيع، عبد الله البيشي (حراسة المرمى)، مدالله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، أمير كردي، أندي كاريلو، جانغ هيون سو، تركي المطيري.

فيما أوضحت الاختبارات الطبية عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحياً وبدنياً لخوض المباراة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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