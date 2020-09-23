أخبار عاجلة

وزير الرياضة يفتتح مشروع "1000 فتاة" للتدريب على كرة القدم في أسيوط -
«الحرب العراقية الايرانية في ذكراها الـ ٤٠» -
مصر تطلق حملة "Eco Egypt" للترويج للسياحة البيئية من سيناء -
مضحكاتي مبارك وأبو البنات.. معلومات عن المنتصر بالله بعد رحيله -
نحن أبناء التجربة الصعبة.. ثائر سوري يبيع الفن والشاي -
لحظة النطق بالحكم على مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ابنة عمه وطفليها -
بالمزمار والطبل البلدي.. وزير الرياضة يفتتح ملعبًا لكرة القدم بأسيوط -
معلومات مذهلة عن الموز.. تجعلك تأكله يوميا -
حكم القضاء الإداري الخاص بضريح أبو حصيرة -
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية تحتفل باليوم الوطني

Print
"البريثن" رفع أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين وولي العهد

قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية تحتفل باليوم الوطني

أقامت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو- بجمهورية الصين الشعبية حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة اليوم الأربعاء، في فندق الريتز كارلتون في مدينة قوانجو.

وألقي القنصل العام محمد بن عبدالله البريثن كلمة خلال الحفل رفع فيها أسمي آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "البريثن": في هذا اليوم يستشعر الجميع نعم الله علينا والإنجازات التي تحققها المملكة قيادة وشعباً في جميع المجالات منذ توحيد الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فالمملكة تخطو خطوات رائدة وثابته نحو بناء الدولة العصرية التي تحقق تطلعات المواطنين وتوفر لهم كل مقومات العيش الكريم.

وأشار إلى أن هذا العام بالإضافة إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 شهد أيضاً الاحتفال بالذكرى الـ 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية وجمهورية الصين الشعبية الصديقة كما ستشهد العاصمة الرياض في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله تعالى انعقاد قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة.

وتطرق في كلمته إلى العلاقات الخاصة والمتميزة التي تربط المملكة بجمهورية الصين الشعبية على كل الأصعدة والتي تعتبر علاقة استراتيجية شاملة يحرص البلدان من خلالها على تعزيز مختلف أوجه التعاون فيما بينهما في كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد بالتعاون والتنسيق الدائم وعلى أعلى المستويات بين المملكة والصين في مجال مكافحة المستجد وسبل الوقاية منه والذي حقق نتائج إيجابية وملموسة في كلي البلدين ولله الحمد، داعياً الله العلى القدير بأن يرفع هذا الوباء عن بلدينا وعن العالم أجمع.

حضر الحفل عدد كبير من الحضور الذين أطلعوا على ما أشتمل عليه الحفل من عروض مرئية ونشرات تعريفية سلطت الضوء على تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية تحتفل باليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

بينها السعودية.. 80 دولة تشارك في بحوث الطفرات الجينية المسببة لكورونا

"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

"صحة مصر": تسجيل 111 إصابة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

السعودية تعتزم استئناف التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد 2021

شبكة عيون الإخبارية